Mopedfahrer schlittert nahe Bregenz unter Auto - 16-Jähriger stirbt

Nach einem schweren Unfall ist am Dienstagabend ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dornbirn gestorben.

28.06.2023 | Stand: 08:16 Uhr

Tragischer Unfall im Vorarlberger Schwarzenberg am Dienstag: Am frühen Morgen ist ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dornbirn mit seinem Moped in Schwarzenberg auf regennasser Fahrbahn gestürzt, berichtet die Polizei.

Schwerer Unfall in Vorarlberg: 16-Jähriger stirbt

Dabei schlitterte er in einer Rechtskurve laut Polizei so unglücklich, dass er in den Gegenverkehr kam. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen, der Jugendliche geriet unter das Auto und wurde eingeklemmt, so die Polizei. Der schwerverletzte Junge wurde noch von der Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus geflogen - dort starb er jedoch am späten Dienstagabend an seinen Verletzungen.

