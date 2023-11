Zwei Kinder bei Zusammenstoß in St. Johann verletzt

Zwei Autos stoßen auf einer Kreuzung in St. Johann (Tirol) zusammen. Vier Menschen werden dabei verletzt - darunter zwei Mädchen.

15.11.2023 | Stand: 21:19 Uhr

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in St. Johann ( Tirol) verletzt worden - darunter zwei minderjährige Kinder. Ein 24-Jähriger aus Bosnien bog laut Polizei mit seinem Pkw gegen 14 Uhr von der Gemeindestraße aus Richtung Weiberndorf nach links auf die B161 in Richtung Kitzbühel ab.

Autos prallen auf Eggerkreuzung in St. Johann zusammen

Zur selben Zeit war ein 41-Jähriger aus Österreich mit seinem Auto auf der B161 in der Gegenrichtung unterwegs. Auf der sogenannten Eggerkreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer sowie die beiden minderjährigen Töchter des 41-Jährigen, die mit im Wagen saßen, wurden dabei verletzt - wie schwer ist noch unklar.

Vier Verletzte bei Unfall - darunter zwei Kinder

Die Kinder und der 24-Jährige wurden mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht. Der 41-Jährige begab sich selbständig in das Krankenhaus. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt.

Bundesstraße nach Zusammenstoß komplett gesperrt

Die B161 wurde nach dem Unfall vorübergehend komplett gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Die Bundesstraße wurde gegen 15.15 Uhr wieder freigegeben. Vor Ort waren die Feuerwehr St. Hohann mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann sowie zwei Polizeistreifen.

