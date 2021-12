Autofahrer in Tirol übersieht Moped und verletzt 16-Jährigen

In Telfs in Tirol hat ein Autofahrer einen jungen Mopedfahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Jugendliche verletzt.

21.12.2021 | Stand: 07:51 Uhr

Am Montag sind in Tirol bei einem Unfall zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in Telfs. Dort fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped auf der Niedere-Munde-Straße in Richtung Süden.

Mann in Tirol übersieht Mopedfahrer: 51-jähriger Autofahrer bleibt unverletzt

Ein 51-jähriger Autofahrer übersah laut Polizeiangaben den Jugendlichen, als er mit seinem Wagen in die Straße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mopedfahrer stürzte. Er kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in unbekannter Höhe. (Lesen Sie auch: Skifahren in Österreich: Corona-Regeln zu Einreise und Tagesausflug aktuell)

