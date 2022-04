Quad stürzt über Böschung und überschlägt sich: Großvater stirbt, Enkelkind (3) wird schwer verletzt

Ein Großvater war mit seinen Enkeln in Elmen in Tirol auf einem Quad unterwegs, als es zum Unfall kam. Der Mann ist tot, ein 3 Jahre altes Kind schwer verletzt.

14.04.2022 | Stand: 10:36 Uhr

Das andere Enkelkind rannte rund 1,5 Kilometer, um seine Verwandten zu retten: Bei einem dramatischen Unfall in Elmen im Bezirk Reutte in Tirol sind gestern ein Mann und sein drei Jahre altes Enkelkind lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilt, ist der 68-jährige Großvater inzwischen in einer Klinik in Innsbruck an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Laut Meldung der Beamten fuhr der Österreicher am Mittwochvormittag mit seinen beiden Enkelkindern auf seinem Quad auf einem Forstweg im Bereich Mühlboden. Den Beamten zufolge wollte der 68-Jährige vor einem Bachbett wenden, als das Unglück geschah.

Kind bei Quadunfall in Reutte schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug über den Böschungsrand und stürzte in das Bachbett. Dabei überschlug sich das Quad, wie die Polizei berichtet. Bei dem Unfall wurden der Mann und das dreijährige Enkelkind schwer verletzt. Dessen leicht verletztes 6 Jahre altes Geschwisterchen rannte rund 1,5 Kilometer bis zum nächstgelegenen Haus, um die Rettung zu alarmieren.

Ein Rettungshubschrauber brachte die beiden Schwerverletzten in die Klinik nach Innsbruck, in der der Mann in der Folge starb. Das andere Enkelkind kam mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus nach Reutte. Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

