Einen steilen Hang ist ein Mann beim Wandern in Tirol hinabgestürzt. In einem Waldstück blieb er schwer verletzt liegen.

30.06.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Ein 63-Jähriger ist bei einer Wanderung zur Vilser Alm über 25 Meter abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Mann während der Wanderung am Freitagvormittag einen Schwächeanfall erlitten.

Alpinunfall in Vils - Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzten in die Klinik nach Reutte

So stürzte er eine steile Böschung hinunter in ein Waldstück. Dort blieb der Deutsche schwer verletzt liegen. Ein Rettungshubschrauber barg den Verletzten und flog ihn in das Krankenhaus nach Reutte.

