Radfahrer will auf Straße umkehren und übersieht Motorradfahrer

Ein Radfahrer will auf einer Straße in Voldöpp (Tirol) umkehren. Dabei übersieht er einen Motorradfahrer, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann.

06.10.2022 | Stand: 21:17 Uhr

Ein 88-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Voldöpp ( Tirol) schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 16.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße in Richtung Kundl unterwegs - und wollte auf einmal umkehren.

Zusammenstoß in Voldöpp zwischen Radfahrer und Motorradfahrer

In dem Moment setzte ein Motorradfahrer aus Deutschland zum Überholen an. Der 38-Jährige konnte dem Österreicher nicht mehr ausweichen. Daraufhin prallten der Motorradfahrer und der Radfahrer zusammen.

88-Jähriger kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Beide Männer stürzten auf die Fahrbahn. Während der Motorradfahrer unverletzt blieb, kam der Radler mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein.

