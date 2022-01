Mann stürzt sechs Meter tief vom Dach und verletzt sich schwer

In Vorarlberg hat sich ein 55 Jahre alter Mann bei einem Unfall vermutlich schwer verletzt. Der Arbeiter stürzte am Montag mehrere Meter tief vom Dach.

24.01.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Am Montag hat es in Vorarlberg einen Arbeitsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in Götzis. Dort war ein 55-jähriger Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma bei einem Einfamilienhaus mit Arbeiten auf einem Flachdach beschäftigt.

Dachdecker stürzt ab - Polizei vermutet kein Fremdeinwirken

Laut den Beamten beugte er sich über die Dachkante hinaus, um ein Holzbrett zu befestigen. In der Folge verlor er das Gleichgewicht und stürzte sechs Meter tief vom Dach. Der Mann zog sich nach Polizeiangaben vermutlich schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Die Beamten vermuten kein Fremdverschulden.