75-Jähriger stürzt samt Auto fünf Meter in die Tiefe - schwer verletzt

Im österreichischen Wattens bei Innsbruck fährt ein 75-jähriger Autofahrer talwärts - und stürzt samt Fahrzeug fünf Meter in die Tiefe. Er wird schwer verletzt.

05.06.2023 | Stand: 10:26 Uhr

Er war talwärts unterwegs: Von einer Alm in Richtung Wettens, eine österreichische Gemeinde östlich von Innsbruck. Bei dieser Abfahrt stürzte ein 75-Jähriger am Sonntagnachmittag laut Polizei mit seinem Auto fünf Meter in die Tiefe.

Wettens bei Innsbruck: 75-jähriger Autofahrer stürzt in Wald ab

Warum der Senior in einer Linkskurve in ein steiles Waldstück abstürzte, ist bisher unbekannt. Der 75-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt, war aber noch in der Lage, einen Freund anzurufen.

Dieser verständigte laut den Beamten Bergrettung, Feuerwehr und Hubschrauber, die den Autofahrer aus dem Fahrzeug befreiten und in ein Krankenhaus brachten.

