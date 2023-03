Fußgänger in Tirol bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Unfall in Zams in Tirol wurde ein Fußgänger lebensbedrohlich verletzt. Ein Pkw hat den Mann überrollt.

02.03.2023 | Stand: 10:46 Uhr

Bei einem Unfall am Montag, 27. Februar, in Zams in Tirol wurde ein 74-jähriger Fußgänger lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei erst am Mittwoch erfuhr, fuhr ein 71-jähriger Autofahrer gegen 8.30 Uhr vom Tramsweg kommend in Richtung der Skipiste im Bereich Riefe.

Laut Polizei war ein Teil der Skipiste wegen einer Veranstaltung freigeräumt, um die Durchfahrt der Fahrzeuge zum darunter befindlichen Schotterparkplatz zu ermöglichen. Aufgrund von Schneeverwehungen wurde der Schotterweg allerdings verdeckt und der 71-Jährige kam trotz mehrerer Versuche mit seinem Pkw nicht durch.

Unfall in Zams: Fußgänger lebensbedrohlich verletzt

Deshalb setzte der Mann rückwärts und übersah dabei einen 74-jährigen Fußgänger. Er überrollte den 74-Jährigen mit seinem Hinterreifen. Der Fußgänger wurde anschließend selbstständig in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich dort später herausstellte, erlitt er durch den Unfall lebenbedrohliche Verletzungen.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.