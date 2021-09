Zwei Menschen bei Unfall im Stubaital verletzt

Zeugen gesucht: Die Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall in Schönberg um Hinweise. Der Unfall geschah am Dienstag auf der Stubaitalstraße B183.

17.09.2021 | Stand: 09:04 Uhr

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geschah der Unfall bereits am Dienstag in Schönberg im Stubaital. Dort fuhr ein 53-Jähriger gegen 16.40 Uhr auf der Stubaitalstraße B 183 talauswärts. An der Abzweigung zu einem Lebensmittelgeschäft ordnete er sich in die Abbiegespur ein. Zeitgleich lenkte ein 68-Jähriger sein Auto in die entgegengesetzte Richtung taleinwärts. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und wurden in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

Am Fahrzeug des 68-Jährigen entstand einTotalschaden, das Auto des 53-Jährigen war ebenfalls nicht mehr fahrbereit.

Mögliche Zeugin leistete erste Hilfe

Die Polizeiinspektion Fulpmes bittet um Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 059133/7112. Weiter sucht die Polizei eine mögliche Zeugin, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in einem schwarzen SUV (Marke unbekannt, Kennzeichen Bezirk Innsbruck-Land) an der Unfallstelle war und Erste Hilfe leistete.

Mehr Polizeinachrichten aus Österreich lesen Sie hier.