Feuerwerkskörper zu früh gezündet: 18-jähriger Österreicher tot

In Österreich ist in der Silvesternacht ein 18-Jähriger bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers ums Leben gekommen.

01.01.2023 | Stand: 13:36 Uhr

Der Mann hantierte in St. Johann am Steinfelde rund 100 Kilometer südwestlich von Wien nach Polizeiangaben mit einer so genannten Kugelbombe, die zu früh gezündet habe. Drei weitere Personen seien verletzt worden, eine davon schwer. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, so die Polizei. Kugelbomben werden aus einem Abschussrohr gefeuert.

16-Jähriger in Österreich bei Feuerwerk lebensgefährlich verletzt

Bei einem anderen Unfall mit Feuerwerkskörpern zog sich ein 16-Jähriger in Lichtenau im Waldviertel lebensgefährliche Verletzungen zu. Einem 19-Jährigen wurden bei einem Vorfall in Ardagger mehrere Finger abgerissen.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es auch in Leipzig.