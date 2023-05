Kinderwagen mit Zwillingen rollt Abhang im Zillertal hinunter

In Tirol rollte ein Kinderwagen mit Zwillingen einen Abhang hinunter. Die zehn Wochen alten Babys wurden auf eine Wiese geschleudert. Wie es dazu kommen konnte.

27.05.2023 | Stand: 08:09 Uhr

Zwei Kleinkinder wurden bei einem Unfall in Tirol verletzt. Wie die Polizei mitteilt, legte die Mutter die beiden zehn Wochen alten Babys in einen vor ihrem Haus abgestellten Kinderwagen. Sie wollte mit den Zwillingen spazieren gehen. Als die Mutter kurz in das Haus ging, machte sich der Kinderwagen selbstständig und rollte einen steilen Abhang hinunter. Die beiden Kinder wurden dabei auf eine Wiese geschleudert.

Hubschrauber bringt verletzte Zwillinge ins Krankenhaus

Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag in Ramsau im Zillertal. Ein Baby erlitt schwere Verletzungen, das andere "Verletzungen unbestimmten Grades", teilt die Polizei Tirol mit. Beide wurden mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

