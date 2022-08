Unfall mit Polizeiauto in Innsbruck - zwei leicht verletzte Beamten

Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in Innsbruck wurden zwei Beamte leicht verletzt. Ein 29-Jähriger hatte den Streifenwagen auf einer Kreuzung übersehen.

30.08.2022 | Stand: 21:34 Uhr

In Innsbruck ist ein Polizeiauto in einen Unfall verwickelt gewesen. Die zwei Polizisten im Wagen wurden leicht verletzt. Laut Polizei war der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs.

Ein 29-jähriger Autofahrer hatte an einer Kreuzung links abbiegen wollen, als der Fahrer des Einsatzfahrzeuges aus dieser Richtung herangefahren kam. Der 29-Jährige bremste sofort, als er das Polizeiauto sah. Der Polizist am Steuer des Streifenwagens versuchte, nach links auszuweichen. Dabei touchierte er mit seinem Wagen das Fahrzeug des 29-Jährigen und stieß gegen einen Ampelkasten, einen Parkscheinautomaten und einen Laternenmasten.

Unfall mit Polizeiauto in Innsbruck: Beide Polizisten leicht verletzt

Beide Polizeibeamte wurden leicht verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht. Auch der 29-Jährige begab sich später wegen Schmerzen im Nacken in das Krankenhaus. Am Polizeiauto entstand ein erheblicher Schaden.

