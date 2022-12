Zwei Menschen bei Unfall mit Quad in Skigebiet im Paznautal verletzt

Bei einem Unfall mit einem Quad im Skigebiet See im Paznautal in Tirol wurden zwei Menschen verletzt - eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

22.12.2022 | Stand: 08:37 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Quad im Skigebiet See im Paznautal in Tirol wurden am späten Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt. Eine davon wurde schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Eine 29-Jährige ist gegen 16.50 Uhr mit dem Quad, ein Schneegeländefahrzeug mit Raupen, auf der Piste in Richtung in Richtung Bergstation der Medrigjochbahn gefahren. Die Piste war zu diesem Zeitpunkt bereits für den Skibetrieb geschlossen. Auf dem Beifahrersitz des Quads saßen eine 27-Jährige und ein 28-Jähriger.

Im Bereich eines Skiweges geriet das Quad ins Schleudern. Dabei fielen die 27-Jährige und der 28-Jährige vom Quad. Die Frau wurde laut Polizei am linken Arm und am linken Unterschenkel von den Raupen erfasst. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der 28-Jährige stürzte über eine steile Böschung und wurde ebenfalls verletzt.

Unfall im Skigebiet See im Paznautal in Tirol: Ärztin kommt mit Skidoo zum Einsatz

Die 29-jährige Fahrerin konnte sich am Quad festhalten und blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Bergbahnangestellter, der zufällig vorbeikam, setzte einen Notruf ab und versorgte die Verletzten.

Weil es bereits dunkel geworden ist, war eine Bergung mit dem Hubschrauber nicht möglich. Eine Ärztin wurde deshalb mit der Gondelbahn und einem Skidoo zum Unfallort gebracht. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Verletzten mit Skidoo und Akja zur Bergstation und von dort mit der Gondelbahn ins Tal gebracht.

