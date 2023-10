Zwei schwere Unfälle an einem Nachmittag im Zillertal

Ein Mädchen ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Zillertal (Tirol) schwer verletzt worden. Wie auch ein 47-Jähriger, der in den Bergen unterwegs war.

Ein Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Aschau im Zillertal ( Tirol) schwer verletzt worden. Die Siebenjährige wollte laut Polizei gegen 17.30 Uhr zu Fuß über die Landesstraße 300 gehen, um auf die Seite gegenüber zu gelangen.

Mädchen will in Aschau Straße überqueren und wird von Auto erfasst

Als das Kind geradewegs über die Straße lief, wurde sie frontal von einem Auto erfasst. Dessen Fahrer war auf der L300 aus Richtung Süden talauswärts unterwegs. Das Mädchen wurde daraufhin mehrere Meter über die Straße geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen.

Ein Rettungshubschrauber flog die Siebenjährige in das Krankenhaus nach Innsbruck. Das war allerdings nicht der einzige schwere Unfall am Mittwochnachmittag in der Region.

47-Jähriger stürzt an Bettlerkarspitze ab: Schwer verletzt

Ebenfalls im Zillertal kam es am Mittwochnachmittag zu einem Alpinunfall auf der Bettlerkarspitze im Gemeindegebiet Eben am Achensee (Tirol). Ein 47-Jähriger war laut Polizei alleine unterhalb der Bettlerkarspitze im Karwendelgebirge unterwegs. Der Österreicher stürzte - nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung - etwa 15 bis 20 Meter ab, warum ist bislang unklar.

Mann bleibt nach Absturz an Felsvorsprung liegen

Der Mann blieb schwer verletzt an einem Felsvorsprung liegen. Dort konnte der 47-Jährige noch selbstständig einen Notruf absetzen. Die Mannschaft eines Notarzthubschraubers flog an den Berg. Die Einsatzkräfte konnten den Österreicher mithilfe eines Taus bergen.

Auch der Mann wurde anschließend in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Polizei ermittelt, wie genau es zu dem Unfall gekommen war.

