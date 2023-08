Mann stürzt im Wagen 150 Meter ab - Schwerverletzter erst 19 Stunden später gerettet

Ein Mann ist in Warth mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und 150 Meter abgestürzt. Der Schwerverletzte konnte erst 19 Stunden später gerettet werden.

23.08.2023 | Stand: 20:19 Uhr

Rund 19 Stunden nach dem Unfall ist ein schwerverletzter Autofahrer in Warth gerettet worden. Laut Polizei hatte eine Wanderin Hilfeschreie gehört und einen Notruf abgesetzt.

Der 27-jährige Mann war mit seinem Auto am Dienstagabend gegen 22 Uhr von Warth in Richtung Lech unterwegs. In einer Kurve verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über den Wagen. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte über ein steil abfallendes Gelände etwa 150 Meter ab, ehe das Fahrzeug an Bäumen zum Stehen kam.

Mann stürzt mit Auto 150 Meter ab und wird eingeklemmt - 27-Jähriger kann Notruf nicht absetzen

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt eingeklemmt. Dadurch konnte er keinen Notruf absetzen. Erst am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr wurde die Wanderin auf seine Hilfeschreie aufmerksam und rief die Rettung.

Die Bergwacht Warth machte sich daraufhin auf die Suche nach dem Verletzten. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Schließlich bargen die Retter den Schwerverletzten gegen 17 Uhr - etwa 19 Stunden nach dem Unfall. Mit dem Hubschrauber flogen sie den Mann in das Krankenhaus nach Feldkirch. Die Feuerwehr barg das total beschädigte Fahrzeug.

