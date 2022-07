Wieder schwere Murenabgänge im Stubaital - Polizei vertreibt Schaulustige

Erneut erschüttern heftige Murenabgänge das Stubaital in Tirol: Autos wurden mitgerissen, Häuser beschädigt - Straßen mussten gesperrt werden.

26.07.2022 | Stand: 08:04 Uhr

Wieder Unwetter, wieder Schlammlawinen und Erdrutsche in Tirol: Nach Starkregen gingen am Montagabend in Neustift im Stubaital erneut mehrere Erdrutsche ins Tal, berichtet die Polizei. Zum Glück wurden offenbar keine Menschen verletzt. Auch für das Allgäu sind heute am Dienstag Unwetter angekündigt.

Heftiger Murenabgang bei der Gletscherbahn „Gamsgarten“

Im Ortsteil Mutterberg neben der Talstation der Stubaier Gletscherbahn „Gamsgarten“ kam es im Bereich des Ruetzbaches zu einem großen Murenabgang. Der dortige Parkplatz wurde komplett überschwemmt, ein geparktes Auto mitgerissen. Die Privatstraße Stubaier Gletscher ist für den gesamten Verkehr gesperrt.

Auch im Ortsteil Gasteig kam es im Bereich des Mischbaches zu einem großen Erdrutsch, so die Polizei weiter. Die Brücke der L232 hielt zwar den Massen stand, doch auch hier wurden Straßen und der Radweg entlang der Ruetz gesperrt - genauso wie die Gemeindestraße „Oberberg“ und der Uferweg ab der Einmündung des Oberbergbaches, berichtet die Polizei.

Schaulustige bei Murenabgängen in Österreich (Tirol)

Kurios: Zwischenzeitlich musste die Polizei mehrere Schaulustige von den Gefahrenstellen vertreiben. Und das, obwohl erst vor wenigen Tagen ein Mann bei Murenabgängen im Stuibatal verschwand. Er gilt noch immer als vermisst.

