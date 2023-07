Superzelle zieht über Unterkärnten hinweg - Junge auf Intensivstation

Starkregen und Hagel in Unterkärnten in Österreich. Viele Haushalte waren ohne Strom, Häuser hatten plötzlich kein Dach mehr.

19.07.2023 | Stand: 06:38 Uhr

Einmal im Jahr ist Kirchtag und Nachkirchtag der Feuerwehr von St. Margarethen ob Töllerberg in Unterkärnten in Österreich. Der beliebte Nachkirchtag wurde jetzt abgebrochen. 200 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Lage sei dramatisch gewesen, berichtete Patrick Achatz als Kommandant der Feuerwehr St. Margarethen ob Töllerberg dem ORF Kärnten. Was ist passiert?

Eine Superzelle war am Abend des 17. Juli über Unterkärnten hinweg gezogen. Sie hatte in einigen Ortschaften im Bezirk Völkermarkt Starkregen und Hagel mitgebracht und ordentlich Unheil angerichtet.

Auch Dienstag noch Haushalte in Kärnten ohne Strom

Laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) hatte es gestern rund 250 Einsätze bis in die Nacht gegeben. In St. Marxen bei Kühnsdorf wurde sogar das Dach des Kirchturms vom Sturm weggerissen. Auch heute am Dienstagmorgen waren noch 900 Haushalte ohne Strom. Hauptsächlich betroffen sei das Jauntal mit den Gemeinden St. Kanzian, Tainach und Dullach, teilte Robert Schmaranz von Kärnten Netz dem ORF mit.

In St. Margarethen ob Töllerberg in Unterkärnten musste der Kirchtag abgesagt werden. „Das Zelt drohte umzukippen. Alles bebte“, sagte Feuerwehr-Kommandant Patrick Achatz. Ein angrenzender Bach im Bereich von Brandenberg war über die Ufer getreten und hatte das Festzelt komplett unter Wasser gesetzt.

Ein neunjähriger Junge liegt auf der Intensivstation. Er wurde von einem umstürzenden Baum getroffen. Bäume waren auf Häuser und Zelte eines Campingplatzes in Kärnten gestürzt.

Dienstagabend trafen erneut schwere Gewitter auf Kärnten und Osttirol.

Zahlreiche Dächer im Bezirk Völkermarkt abgedeckt