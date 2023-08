Mehr als 15 Millionen Euro Unwetter-Schäden an Straßen in Österreich

Die Überschwemmungen im Süden Österreichs haben alleine an der Verkehrsinfrastruktur Schäden von geschätzt 15,4 Millionen Euro verursacht.

08.08.2023 | Stand: 19:41 Uhr

Mehr als 170 Straßen und Wege im Bundesland Kärnten seien in den vergangenen Tagen von Schlammlawinen, Hangrutschungen, Unterspülungen und anderen Unwetterfolgen betroffen worden, hieß es am Dienstag aus der Landesregierung in Klagenfurt. Die vorläufige Schadensschätzung könne sich noch ändern, falls es auf den durchnässten Böden zu weiteren Erdbewegungen komme, betonte das zuständige Landesreferat. Nach anhaltenden Regenfällen rutscht der Hang in Hörbranz immer schneller

Schwere Schäden nach Unwetter in Österreich

Laut der staatlichen Wetteranstalt Geosphere Austria regnete es von Donnerstag bis Montag in einigen Regionen im Süden Österreichs mehr als in einem durchschnittlichen August. Der Spitzenwert wurde am Loiblpass an der Grenze zu Slowenien gemessen. Dort fielen innerhalb von fünf Tagen knapp 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch am Gardasee drohen in den nächsten Tagen Gewitter.

Nach den Unwettern, die auch in Slowenien große Schäden anrichteten, sprachen Einsatzkräfte in Österreich am Dienstag von einer stabilen Lage und sinkenden Wasserpegeln. Feuerwehren waren jedoch noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Zu geschätzten Schäden an Gebäuden und Betrieben lagen vorerst keine Zahlen vor.