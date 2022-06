Unwetter in Tirol: Muren gehen bei Namlos und Elmen ab

Auch in Tirol wüteten am Sonntagnachmittag Unwetter. Die Polizei berichtet von Murenabgängen bei Namlos und Elmen. Sturmschäden in Vorarlberg.

Udate Montag (6. Juni 2022): Sturm fegt Festzelt weg - Autos beschädigt

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, wurden bei einem Sturm am Sonntag gegen 17:36 Uhr in Kössen ein Festzelt neben einem Fußballplatz aus der Verankerung gerissen und über einen Zaun auf eine Straße geweht. Das Zelt begrub zehn Fahrzeuge unter sich, die beschädigt wurden. Das Zelt konnte wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Kössen mit einem Kran von den Fahrzeugen gehoben. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Bäume und Strommasten im Raum Landeck stürzen um

Heftige Unwetter und Sturmböen tobten am Sonntag zwischen 16 und 17.30 Uhr auch im Raum Landeck in Tirol. Durch umgestürzte Bäume kam es immer wieder zu kurzzeitigen Straßensperren. Im Ortsgebiet Tobadill (Bezirk Landeck) stürzten drei Strommasten um. Die Stromleitungen hingen neben den Wohnhäusern herunter. Somit mussten zwischenzeitlich die umliegenden Gemeindestraßen durch die Feuerwehr abgesperrt werden, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen waren.

Heftige Unwetter nicht nur im südlichen Allgäu, auch jenseits der Grenze hatten die Einsatzkräfte am Nachmittag des Pfingstsonntags viel zu tun. So gingen um 16.15 Uhr auf die L2, die von Stanzach über Namlos nach Berwang führt, Erdmassen vom Berg ab. Die Landesstraße wurde auf einer Länge von 80 Meter und einer Höhe von etwa zwei Metern von der Mure überschwemmt. Die Feuerwehr aus Namlos sperrte die Straße für den gesamten Verkehr. Es kamen keine Menschen zu Schaden.

Murenabgang: Lechtaler Bundesstraße gesperrt - Feuerwehr leitet um

Nur wenige Minuten zuvor eine Mure bei Elmen auf die Lechtaler Bundesstraße niedergegangen. Steine und Schlamm wurden auf die Straße geschwemmt Die Elmer Feuerwehr sperrte die B 198 zwischen Stanzach und der Martinauer-Brücke und leitete den Verkehr über Vorderhornbach um. Auch hier gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Auch Imst wurde von den Unwettern getroffen. Dort riss der Sturm einen Teil des Blechdachs am Bahnhof ab. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Vorarlberg: Sturmschäden in Schruns und Taschagguns

In Vorarlberg sorgten vor allem die stürmischen Winde für Schäden. In Schruns stürzte auf der Baustelle eines Hotels in der Silvrettastraße ein Baugerüst um. Zudem flogen Dämmplatten umher. Ein Kran kam durch den starken Sturm ins Wanken und der Ausleger drehte sich stark hin und her. Die Einsatzkräfte befürchteten, dass der Kran umstürzen könnte und sperrten die Silvrettastraße für rund 30 Minuten.

In Tschagguns wurde durch den Sturm bei einem Mehrfamilienhaus das Blechdach, Teile der Holzunterkonstruktion und ein Kamin abgetragen. Ebenfalls im Ort stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und blockierte sie.