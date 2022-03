Vater bei Sturz in Ötztaler Alpen verletzt

Bei einer Skitour mit seinen Söhnen in den Ötztaler Alpen ist ein Mann abgestürzt. Seine Söhne riefen die Bergrettung.

22.03.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Am Samstag hat sich bei einer Skitour im Bereich der Ötztaler Alpen ein Mann aus Deutschland verletzt. Ein Vater war den Angaben der Polizei nach mit seinen zwei Söhnen von der Langtalereckhütte auf den Mittleren Seelenkogel gelangt, von aus sie dann in Richtung Seelenferner abfuhren um zum Gipfel des Hinteren Seelenkogels zu gelangen.

Als der Vater seine Ski anlegen wollte, rutschte er aus und stürzte über die steile Ostflanke in Richtung Südtirol ab. Die beiden Söhne verständigten den Rettungsdienst.

Skiunfall im Ötztal: Polizei korrigiert Angabe

Nach eigenen Angaben harrten die Männer zunächst auf dem Berggipfel aus. Erst nach Anbruch der Dunkelheit, als ihre Handyakkus leer waren, brachen sie in Richtung Langtalereckhütte ab.

Diese erreichten sie gegen 2 Uhr morgens - von dort wurden sie von der Bergrettung Obergurgl ins Tal gebracht. Der Vater wurde währenddessen von einem italienischen Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Trient gebracht.

Lesen Sie auch

Kuriose Meldung aus Unterfranken Betrunkener Vater löst bekifften Sohn am Steuer ab - Polizei stoppt Auto zweimal

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version dieses Artikels hieß es, die beiden Söhne wären gegen die Anweisungen der Bergwacht abgestiegen. So hatte es die Tiroler Polizei in einer entsprechenden Pressemeldung verkündet. Diese Information lässt sich so jedoch nicht halten, die Männer seien nicht "abgestiegen", hieß es bei der Polizei auf Nachfrage.

Weitere Meldungen aus Österreich lesen Sie hier.