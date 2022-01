Ein 38-jähriger Mann und seine sechsjährige Tochter sind südlich von Wien von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

12.01.2022 | Stand: 12:47 Uhr

Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass es sich um Mord und Suizid handelte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach stieg der Mann am Dienstagabend in Sollenau mit seinem Kind vor einem nahenden Personenzug auf die Gleise der Südbahnstrecke. Zu den Ermittlungen und möglichen Hintergründen der Tat wollte die Polizei keine näheren Angaben machen.

