Wilde Verfolgungsjagd bei Bregenz: Mann fährt Polizisten an

Nahe Bregenz flüchtet ein Autofahrer vor der Polizei. Er rast über rote Ampeln, die Kennzeichen sind gestohlen. Nicht die einzigen Vergehen des Mannes.

14.01.2023 | Stand: 09:43 Uhr

Filmreife Verfolgungsjagd in Hard nahe Bregenz: Über eine Tankstellen-Einfahrt versuchte ein Autofahrer eine Drogen-Kontrollstelle der Polizei zu umgehen. Als die Beamten die Kontrolle durchführen wollten, fuhr der Mann plötzlich rückwärts - und gegen einen Polizisten, so die Polizei in einer Mitteilung.

Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete der Mann anschließend in Richtung Bregenz, so die Polizei weiter. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und beschädigte einen Fahrbahnteiler, woraufhin ein Auto im Gegenverkehr demoliert wurde. Bei der Flucht gefährdete der Mann etliche andere Autofahrer und Fußgänger.

Verfolgungsjagd in Vorarlberg: Mann unter Drogen

Schließlich verfolgten Beamte den Autofahrer in eine Nebenstraße, in der er aus dem Fahrzeug stieg und zu Fuß flüchtete. Nach etwa 200 Metern nahmen Polizeibeamte denn Mann fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne Führerschein und unter Einfluss von Drogen unterwegs war. Außerdem waren die Kennzeichen gestohlen.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.