Verfolgungsjagd in Innsbruck: Motorradfahrer flieht vor Polizei und verletzt sich

Ein Motorradfahrer ignoriert sämtliche Anhalteversuche der Polizei und flieht - teils auf der Gegenspur. Schließlich fährt er gegen ein Polizeiauto.

26.12.2021 | Stand: 11:21 Uhr

Polizisten haben in Innsbruck einen Motorradfahrer verfolgt, der zu schnell durch die Stadt gefahren war. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann auch kein Kennzeichen an seinem Motorrad und überfuhr ein Rotlicht an einer Kreuzung.

Mit Blaulicht nahmen die Beamten die Verfolgung auf und versuchten, den Fahrer zu stoppen. Der Motorradlenker missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen, schaltete das Licht am Motorrad aus und fuhr teilweise auf der Gegenfahrbahn bis ins Gemeindegebiet von Ampass.

Motorradfahrer stößt gegen Polizeiauto

In einem Kreisverkehr fuhr der Motorradfahrer zudem entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und versuchte sich an einem Polizeiauto vorbeizuzwängen. Dabei stieß er nach Polizeiangaben gegen den Wagen.

Die Polizisten konnten die Flucht des Mannes dann stoppen. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall am Bein verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest zeigte laut Polizei ein positives Ergebnis.

Mehrere Anzeigen gegen Motorradfahrer

Die Beamten nahmen dem 28-Jährigen den Führerschein ab. Er wird wegen Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr und wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.

