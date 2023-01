Verkehrsunfall in Ehrwald: Wagen kippt um - 27-Jährige verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ehrwald ist der Wagen einer 27-Jährigen umgekippt - die Frau wurde dabei verletzt.

31.01.2023 | Stand: 06:40 Uhr

In Ehrwald ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei eine 27-Jährige verletzt wurde. Laut Polizei war eine 34-Jährige mit ihrem Auto auf der B 187 in Ehrwald in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs. In einer Linkskurve brach das Heck des Wagens nach rechts aus. Weil sie dagegen lenkte, brach das Heck nun nach links aus - das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort streifte es einen entgegenkommenden Wagen. Die 27-jährige Fahrerin des Autos wollte ausweichen und kam so rechts von der Straße ab. Ihr Wagen kippte um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

