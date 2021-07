Eine Autofahrerin hält bei Kramsach wegen Schwänen an der Straße an. Eine 15-jährige Moped-Fahrerin erkennt das zu spät und schleudert gegen das Auto.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in Kramsach ( Tirol) gekommen. Dabei wurde eine 15-jährige Mofa-Fahrerin schwer verletzt.

Am frühen Donnerstagabend fuhr eine 52-Jährige auf der Kramsacher Straße vom Reintalersee kommend in Richtung Ortszentrum Kramsach. Kurz nachdem die Frau eine vor ihr fahrende 15-jährige Mofa-Fahrerin überholt hatte, hielt die Autofahrerin wegen eines Schwanenpaares, das sich mit vier Küken am rechten Fahrbahnrand befand. Das dürfte laut derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei die Mofa-Fahrerin zu spät bemerkt haben und fuhr ungebremst auf den bereits stehenden Pkw der 52-Jährigen auf.

15-jährige Moped-Fahrerin schleudert gegen stehendes Auto - schwer verletzt

Durch die Wucht des Anpralls wurde die 15-Jährige gegen den Pkw geschleudert und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen, wo sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Während den unmittelbaren Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Fahrzeuginsassen des Autos erlangte die 15-Jährige wieder das Bewusstsein und wurde anschließend durch das alarmierte Notarztteam weiter erstversorgt.

Nach der Stabilisierung am Unfallort kam die schwer verletzte Jugendliche mit dem Notarzteinsatzfahrzeug ins Bezirkskrankenhaus Kufstein. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

