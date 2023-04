Frau fährt betrunken durch Tirol mit drei Kindern im Auto

Eine Frau fährt mehr als zwei Promille auf der L211 in Voldöpp durch Tirol. Sie baut einen Unfall. Mit ihm Auto sitzen drei Kinder.

28.04.2023 | Stand: 07:28 Uhr

Es ist Donnerstag, später Nachmittag. Es fällt auf, dass ein möglicherweise alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Landstraße L211 in Voldöpp in der Gemeinde Kramsach mit einem beschädigten Auto in Richtung Breitenbach unterwegs sei.

Mit mehr als zwei Promille unterwegs

Später stand der Pkw mit laufendem Motor am Straßenrand. Im Auto saß eine offensichtlich stark alkoholisierte Frau und drei Kinder im Alter von elf, sechs und vier Jahren. Ein Atemalkoholtest durch die Polizei ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Das Auto war an mehreren Stellen beschädigt. Die Unfallstelle wurde noch nicht ermittelt. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt selbstverständlich untersagt.