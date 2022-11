76-jähriger kracht in Zirl mit Pkw in Lkw und stirbt an der Unfallstelle

Aus unbekannter Ursache gerät ein Österreicher mit seinem Pkw in Zirl auf die Gegenfahrbahn. Dort kracht er in einen Lkw. Jede Hilfe kommt zu spät.

15.11.2022 | Stand: 06:26 Uhr

En 76-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Pkw am Montag, 14. November, gegen 15.30 Uhr in Zirl in Tirol auf der Seefelder Straße in Richtung Seefeld. Dann geriet das Fahrzeug nach Polizeiangaben aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen einen von einem 35-jährigen Deutschen gelenkten Lkw.

Der Pkw-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Seefelder Straße war am Montag zwischen 15.30 und 20.30 Uhr gesperrt.