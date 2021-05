Vermisste Spaziergängerin verletzt in Sillschlucht gefunden

Am Montagabend suchten Rettungskräfte nach einer vermissten 49-Jährigen. Sie war nicht vom Spaziergang zurückgekommen. Die Frau war verletzt.

Die Suche nach einer 49-jährigen Spaziergängerin ist in Innsbruck erfolgreich gewesen. Laut Polizei war die Frau am Montag gegen 18 Uhr mit ihrem Hund zum Spazierengehen vom Stift Wilten in Richtung Sillschlucht und Berg Isel aufgebrochen. Nachdem die Österreicherin bis 20.35 Uhr noch immer nicht wieder zu Hause war und kein Handy dabei hatte, meldete ihr Ehemann sich bei der Polizei.

Suche im Bereich der Sillschlucht

Das Verhalten der Frau war laut Polizei untypisch, weshalb die Beamten von einem Unfall ausgingen. Die Polizei startete eine großangelegte Suchaktion, bei dem auch der Hubschrauber Libelle im Einsatz war. Die Suche verlief bis zum Einbruch der Dunkelheit aber ergebnislos.

Frau beim Spaziergang verletzt

Zwischenzeitlich machten sich mehrere Polizeistreifen zu Fuß auf in die Sillschlucht, wo sie die Frau gegen 21.30 Uhr im östlichen Bereich verletzt fanden. Die 49-Jährige war beim Spaziergang mit dem Fuß umgeknickt und zog sich eine Verletzung am Knöchel zu. Die Beamten brachten die Frau aus der Schlucht und übergaben sie an den Rettungsdienst. Die Österreicherin wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.

Polizei, Feuerwehr und Bergrettung im Einsatz

Neben mehreren Polizeistreifen, dem Polizeihubschrauber Libelle und Polizeidiensthunden war auch die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Feuerwehr Vill, die Bergrettung Innsbruck sowie die Rettung Innsbruck im Einsatz.

