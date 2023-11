Einsatzkräfte suchen im Karwendel nach vermisstem Wanderer

Von einem 55-Jährigen fehlt jede Spur. Er wollte eine Karwendeldurchquerung machen und ist jetzt nicht mehr erreichbar.

05.11.2023

In Tirol gilt seit Freitag ein 55-Jähriger als vermisst. Wie die Polizei mitteilt, brach er am Sonntag, 29. Oktober, in Scharnitz zu einer Karwendeldurchquerung auf. Am Donnerstag hatten Angehörige das letzte Mal Kontakt zu ihm. Am Samstag meldeten sie ihn gegen 20.30 Uhr bei der Polizei in Schwaz als vermisst.

Vermisstensuche im Karwendel

Die Suchaktion, an der die Bergrettung Schwaz und die Bergrettung Scharnitz, die Polizei Schwaz und die Polizei Seefeld beteiligt sind, verlief bislang ergebnislos. Die Einsatzkräfte wollen die Suche am Sonntag fortsetzen.

