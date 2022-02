Verschütteter Skitourengeher stirbt nach Lawinenabgang in Tirol

In Tirol ist ein Skitourengeher von einer Lawine verschüttet worden. Er starb an den Folgen im Krankenhaus.

17.02.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Tragisches Ende einer Skitour in Tirol: Ein 63-Jähriger ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er wenige Tage zuvor von einer Lawine verschüttet worden war.

Der Mann war am Sonntag gegen 11:30 Uhr im Bereich der Schafseitenspitze (Tuxer Voralpen) im Gemeindegebiet von Navis allein unterwegs, als es zu einem Lawinenabgang kam. Die Schneebrettlawine brach am nordseitigen Gipfelhang auf einer Höhe von rund 2.500 Metern auf einer Breite von 350 bis 400 Metern und einer Länge von 1.000 Metern ab, beruichtete die Polizei in Tirol. Der Österreicher wurde von den Schneemassen verschüttet.

Der Alpinist konnte von anderen Tourengehern aus der Lawine befreit werden. Nach erfolgter Reanimation an der Unfallstelle wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber "Alpin 5" in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht.

Die Ärzte konnten den Mann aber nicht mehr retten. Er erlag zwei Tage später seinen schweren Verletzungen, so die Polizei.

