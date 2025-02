In der österreichischen Stadt Villach hat ein Mann aus Syrien auf mehrere Passanten eingestochen und einen davon getötet. Das gab die Polizei bekannt.

Villach: Mutmaßlicher Angreifer nach der Tat festgenommen

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 23 Jahre alten Mann, der eine Aufenthaltsberechtigung für Österreich besitzt. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen.

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher kam ums Leben. Der Angriff ereignete sich am Samstagnachmittag im Zentrum der Stadt im südlichen Bundesland Kärnten. Die «Kleine Zeitung» berichtete von fünf Verletzten.

