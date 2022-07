82-Jährige fällt auf Telefonbetrüger rein und verliert vierstelligen Betrag

Eine 82-jährige Österreicherin ist auf die Masche von Telefonbetrügern hereingefallen. Dabei verlor sie Geld im vierstelligen Bereich.

04.07.2022 | Stand: 11:23 Uhr

In Völs nahe Innsbruck ist bereits am vergangenen Freitag, 1. Juli eine 82-Jährige Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Österreicherin erhielt laut Angaben der Polizei gegen 21 Uhr einen Anruf, bei dem ein angeblicher Polizist ihr mitteilte, dass ein Einbruch bei ihr geplant sei. Er forderte die Frau daher auf, Geld oder Wertgegenstände an eine Beamtin zu übergeben.

82-Jährige übergibt vierstelligen Betrag an Betrüger

Noch am selben Tag hob die 82-Jährige daher Geld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages ab und übergab es der angeblichen zivilen Polizistin. Laut Polizei war eine Kontaktaufnahme mit der angeblichen Polizistin danach nicht mehr möglich.

