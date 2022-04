Mann ohne Führerschein stiehlt Benzin, flüchtet und baut Unfall

In Vomp hat ein 26-Jähriger ein Auto betankt und ist ohne zu bezahlen weitergefahren. Dies war aber nicht sein einziges Vergehen an diesem Abend.

07.04.2022 | Stand: 09:47 Uhr

Am späten Mittwochabend hat ein 26-Jähriger in Vomp ( Tirol) ein Auto betankt und ist dann ohne den niedrigen 3-stelligen Betrag zu bezahlen wieder gefahren. Der junge Mann war laut Angaben der Polizei um 23:15 Uhr mit dem Auto, von dem er die Kennzeichen abmontiert hatte, an die Tankstelle gefahren. Er wurde kurz darauf im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung von einer Polizeistreife erkannt, vor der jedoch zunächst floh.

Tank-Dieb in Vomp versucht zu fliehen und wird festgenommen

Dabei fuhr der 26-Jähriger mit erhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten weg und pralle nach einem Fahrfehler frontal gegen eine Betonsteinmauer. Anschließend versuchte er, zu Fuß weiter zu fliehen, wurde aber nach wenigen Metern von der Polizei festgenommen. Der Fahrer stellte sich als Sohn des Fahrzeughalters heraus, der allerdings selbst gar keinen Führerschein besitzt. Außerdem hatte der 26-Jährige den Angaben zufolge Drogen genommen und hatte auch eine geringe Menge davon bei sich. Seine Festnahme wurde später wieder aufgehoben. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

