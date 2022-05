1.500 Euro Belohnung für Hinweise zu Raubüberfällen

In Hard, Bregenz und Hörbranz (Vorarlberg) sind in den letzten drei Monaten vier Tankstellen überfallen worden. Nun wurde eine Belohnung ausgesetzt.

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg hat für rechtmäßig erlangte Hinweise, die zur Klärung mehrerer bewaffneter Raubüberfälle auf Tankstellen in Hard, Bregenz und Hörbranz führen, eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgesetzt. Die ersten beiden Überfälle ereigneten sich laut Polizei am Montag, 14. März gegen 3.20 Uhr und am Montag, 4. April gegen 2.25 Uhr in Hard. Die dritte Tankstelle wurde am Freitag, 22. April gegen 4.37 Uhr in Bregenz überfallen und die vierte am Freitag, 20. Mai gegen 3.25 in Hörbranz.

Der Täter wird als männlich, etwa 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Bei den Überfällen war er laut Polizeiangaben mit einer MNS-Maske oder einem Tuch vermummt. Außerdem trug bei den Überfällen verschiedene dunkle Kapuzensweater, Jeans und Adidas Sneakers. Er drohte den Tankstellenangestellten mit einer schwarzen Pistole.

Landespolizeidirektion sucht Zeugen und setzt Belohnung von 1.500 Euro aus

Menschen, die Hinweise zur Aufklärung der Raubserie geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg unter folgender Telefonnummer oder Email-Adresse zu melden: 059133 80 3333 oder lpd-v-lka@vorarlberg.at. Die ausgesetzte Belohnung wird unter den Hinweisgebern je nach Relevanz der Hinweise aufgeteilt

