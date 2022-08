Vorarlberg: 36-Jähriger ersticht Ehefrau in Bludenz

In Bludenz in Vorarlberg ist eine Frau erstochen worden. Unter Tatverdacht steht ihr getrennt lebender Ehemann.

31.08.2022 | Stand: 09:32 Uhr

Die Bluttat ereignete sich am Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr. Wie die Polizei berichtete, wurde da eine 32-jährige Frau vor ihrem Wohnhaus in Bludenz mit einem Messer angegriffen und durch mehrere Stiche schwer verletzt. Die Frau starb noch am Tatort.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen kurz nach der Tat den getrennt von der Frau lebenden Ehemann der Getöteten fest. Der 36-Jährige stehe unter dringendem Tatverdacht, so die Polizei in Vorarlberg.

Frau in Bludenz ermordet

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen. Ob der Mann ein Geständnis ablegte, ist derzeit unklar. Auch zum Motiv teilten die Ermittlungsbehörden am Mittwochmorgen noch nichts mit. Vernehmungen und Ermittlungen dauerten an.

Gegen Mittag wollen die Fahnder über den aktuellen Ermittlungsstand berichteten.