Auto in Vorarlberg stürzt in die Tiefe und überschlägt sich - Fahrer unverletzt

22.12.2021 | Stand: 15:32 Uhr

Am Mittwoch hat es in Vorarlberg einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ereigtnete sich der Vorfall in Bürserberg. Dort war ein Autofahrer auf der Straße Zwischenbäch talwärts unterwegs, als er mit seinem Firmenwagen plötzlich auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geriet.

Autofahrer kommt in Bürserberg von der Straße ab - kann sich selber aus Wagen befreien

Der 36-Jährige versuchte nach Polizeiangaben noch gegenzulenken, jedoch erfolglos. Der Wagen schlitterte über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte vier Meter in die Tiefe. Das Auto überschlug sich und blieb auf einer Skipiste auf dem Dach liegen. Der Mann konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und blieb unverletzt, so die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (Lesen Sie auch: Auch Tanktouristen brauchen Booster oder Test in Österreich)

