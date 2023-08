Autofahrer kommt von Forststraße ab - Drei Verletzte

Bei einem Unfall in Vorarlberg wurden drei Personen verletzt. Eine davon schwer. Der Fahrer hatte auf einer Forststraße die Kontrolle über sein Auto verloren.

05.08.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr am frühen Samstagmorgen mit zwei Beifahrern auf der Forststraße von der Alpe Sera in Richtung Blons. Kurz vor einer Rechtskurve verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, das über den Hang auf die darunterliegende Straße stürzte. In der Folge geriet das Auto laut Polizei über einen weiteren Hang.

Unfall ins Blons: Beifahrerin schwer verletzt

Dabei überschlug es sich mehrfach, ehe es zwischen Bäumen am Hang zum Liegen kam. Der Lenker und ein Beifahrer wurden leicht verletzt. Eine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Alle Fahrzeuginsassen wurden von der Bergrettung aus dem Fahrzeug geborgen und von Rettungskräften erstversorgt und später ins Krankenhaus nach Feldkirch transportier. Am PKW entstand Totalschaden. Ein Alkotest beim Lenker verlief laut Polizei positiv.

