Bäuerin von Jungrind attackiert - schwer verletzt

Eine Bäuerin ist in Vorarlberg (Österreich) von einem Jungrind angegriffen worden. Die Frau wurde schwer verletzt.

06.11.2023 | Stand: 08:47 Uhr

Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt, ereignete sich das Unglück am Sonntag (5. November 2023) gegen 08.50 Uhr. Die Bäuerin im Oberland wollte eine Jungrindherde kontrollieren und den Bestand zählen.. Beim Verlassen der Weide wurde die Frau von einem etwa einjährigen Jungrind attackiert und zu Boden gestoßen.

Vorarlberg: Bäuerin von Kuh angegriffen - Notarzthubschrauber im Einsatz

Die schwer verletzte Bäuerin konnte noch selbständig die Weide über den Zaun verlassen und kontaktierte ihren Sohn, welcher in Folge die Rettung alarmierte. Mit dem Notarzthubschrauber wurde die Frau ins Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht, teilt die Polizei mit.

Auch im Allgäu passieren immer wieder Unfälle im Umgang mit Rindern

Immer wieder passieren Unfälle auch im Allgäu im Umgang mit Rindern in Ställen oder auf Weiden. Besonders riskant ist der Umgang mit Bullen, die teils (wieder) auf Bauernhöfen gehalten werden. Meist sind es Attacken wie aus dem Nichts. Ohne Vorgeschichte. Und ohne, dass das Tier bereits vorher aufgefallen wäre. So beschreibt es Michael Schenk, Sprecher der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) in Schwaben. 1.348 meldepflichtige Unfälle im Umgang mit Rindern gab es 2022 in Bayern. 216 ereigneten sich auf Höfen im Allgäuer sowie im Raum Augsburg.

