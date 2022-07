25-Jähriger soll fünf Tankstellen in Vorarlberg überfallen haben - Polizei nimmt ihn fest

Insgesamt fünf Raubüberfälle auf Tankstellen in Vorarlberg soll ein 25-Jähriger seit März begangen haben, der jetzt festgenommen wurde.

08.07.2022 | Stand: 13:15 Uhr

In Vorarlberg soll ein 25-Jähriger aus Hard von März bis Juli insgesamt fünf Raubüberfälle auf verschiedene Tankstellen begangen haben. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, soll der Mann Tankstellen in Hard, Bregenz, Hörbranz und Bürs überfallen haben. Alle Überfälle wurden jeweils in den frühen Morgenstunden von einem maskierten und mit einer Pistole bewaffneten Mann verübt. In allen Fällen gelang es dem Täter, unerkannt vom Tatort zu flüchten.

Im Zuge der Untersuchungen im Umfeld des Tatortes in Bürs konnten die Ermittler des Landeskriminalamts und des Bezirks Bludenz die entscheidenen Hinweise auf ein Auto mit Bregenzer Kennzeichen finden. Dieses führte dann zu dem Tatverdächtigen. Der 25-Jährige wurde am Donnerstagvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkrirch in seiner Wohnung in Hard festgenommen. In der Wohnung fanden die Beamten Teile der Tatkleidung und stellten diese sicher.

Der 25-Jährige war bei den Vernehmungen geständig. Er gab an, alle fünf Raubüberfalle auf die Tankstellen alleine begangen zu haben. Laut eigenen Angaben sei er hoch verschuldet, spielsüchtig und konsumiere Drogen. Die erbeuteten Geldbeträge habe er innerhalb kurzer Zeit für Glücksspiel und Drogen ausgegeben. Der Tatverdächtige wird noch am Freitag in die Justizanstalt Feldkirch überstellt.

