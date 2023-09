Jugendliche schießen mit gestohlenem Gewehr auf Verkehrszeichen

Vier Jugendliche beschossen zwei Verkehrsschilder in Bürs (Vorarlberg). Das Kleinkalibergewehr haben sie aus einem Keller gestohlen.

12.09.2023 | Stand: 10:12 Uhr

Vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren haben am Montagabend in Bürs offenbar zwei Verkehrszeichen mit einem gestohlenen Gewehr beschossen. Laut Polizei befanden sich zwei Jäger in der Nähe, hielten einen der Jungen an und verständigten die Beamten.

Zwei der drei geflüchteten Schützen konnte die Polizei auffinden. Ein weiterer Täter stellte sich kurze Zeit später selbst bei der Polizeiinspektion Bludenz. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die vier Jugendlichen das Gewehr samt Munition aus einem Kellerabteil in Bludenz gestohlen hatten. Anschließend schossen sie auf einem Feldweg in Bürs siebenmal auf die Verkehrszeichen.

Das Kleinkalibergewehr und ein Rucksack mit rund 400 Schuss Kleinkalibermunition, die von einem der Täter bei der Flucht weggeworfen wurden, konnte in einem angrenzenden Maisfeld sichergestellt werden. Die vier Jugendlichen werden nun wegen des Verdachts des Diebstahls, der Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Außerdem wurde gegen sie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

