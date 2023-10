Kletterer (45) nach Sturz bewusstlos - Großeinsatz in Götzis

Schwere Verletzungen zog sich ein Kletterer in der Örfaschlucht in Götzis zu, Der Mann war nach einem Sturz bewusstlos. Ein Großeinsatz begann.

Nach Angaben der Polizei in Vorarlberg wanderten am Sonntagabend vier tschechische Staatsangehörige durch die Örflaschlucht in Götzis zum dortigen Klettersteig. Diesen bestiegen sie nach Angaben der Beamten mit unzureichender Ausrüstung bis fast zum Ausstieg. Da einer aus der Gruppe den Klettersteig nicht weiter bewältigen konnte, stieg die Gruppe wieder ab.

Kletterunfall in Götzis: Mann bleibt kopfüber im Seil hängen - Großeinsatz für Rettungskräfte

Beim Abstieg stürzte ein 45-Jähriger aus der Gruppe erschöpft ins Seil, blieb kopfüber hängen und konnte von den anderen nicht aus der misslichen Lage befreit werden. Beim Eintreffen der Bergrettung war der Mann, der ein Hängetrauma erlitten hatte, bereits bewusstlos. In einer dreistündigen Bergeaktion konnte er mit einer Trage aus der senkrechten Wand geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus in Rankweil eingeliefert. Am Einsatz waren beteiligt:

15 Personen der Bergrettung Hohenems

22 Personen der Bergrettung Rankweil

25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Götzis

drei Polizisten.

