Zügige Brandentwicklung - Mehrfamilienhaus in Götzis brennt aus

Eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Götzis (Vorarlberg) fängt am Dienstag Feuer - und der Brand weitet sich aus. Die Feuerwehr muss drei Bewohner retten.

06.06.2023 | Stand: 19:20 Uhr

Ein Mehrfamilienhaus in Götzis nahe Bregenz ist am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Mehrere Bewohner mussten per Rettungsleiter aus dem brennenden Gebäude gerettet werden, berichtet die Polizei.

Demnach startete der Brand gegen 13.50 Uhr in einem Schlafzimmer in dem Mehrparteienhaus. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung. Die Polizei traf die Bewohnerin der brennenden Wohnung bereits im Treppenhaus an. Die 17 weiteren Bewohner der Anlage konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr evakuiert werden - allerdings waren glücklicherweise auch nur drei von Ihnen zum Zeitpunkt des Brandes in ihrer Wohnung.Die Feuerwehren evakuierten die drei verbliebenen Bewohner über eine Teleskopmastbühne und die Balkone und löshcte den Brand bis zum Abend hin.

Mehrfamilienhaus in Brand: Feuer startete im Schlafzimmer einer Wohnung

Vier der Wohnungen sind nach dem Brand nun unbewohnbar, eine Wohnung muss komplett saniert werden. Verletzt wurde laut Polizei eine Person, die wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zudem erlitt ein Feuerwehrmann leichte Schmerzen am Hals durch heißen Wasserdampf. Über die Schadenshöhe und die genaue Ursache machte die Polizei bislang noch keine Angaben.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend aktuell hier.