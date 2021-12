Vorarlberger Feuerwehr im Dauereinsatz - Brände in Hohenems, Rankweil und Dalaas

Die Feuerwehr Vorarlberg musste nach Weihnachten gleich mehrfach ausrücken. So kam es in Hohenems, Dalaas oder Rankweil zu einem Brand. Was dabei passiert ist.

27.12.2021 | Stand: 12:05 Uhr

Viel zu tun gab es für die Feuerwehren in Vorarlberg im benachbarten Österreich nach dem Weihnachtsfest. Bei mehreren Bränden entstand hoher Schaden.

Ernsthaft verletzt wurde dank des Einsatzes der Rettungskräfte glücklicherweise niemand. Der Überblick:

Brand 1: Saunaofen in Dalaas fängt Feuer

In Dalaas im Klosteral in Bezirk Bludenz geriet am Abend des zweiten Weihnachstfeiertages ein Elektro-Saunaofen in Brand. Das Feuer griff auf die angrenzende Holzverkleidung über. Die Sauna wurde laut Mitteilung in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr benützt.

Der Hausbesitzer konnte den Brand mit dem Handfeuerlöscher nicht mehr eindämmen, weshalb die Feuerwehr Dalaas und Wald am Arlberg mit 43 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen anrücken musste. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Lediglich eine Person wurde durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst erstbetreut. Durch die Rauchentwicklung entstand erheblicher Sachschaden.

Brand 2: Feuer in Wohnung in Rankweil

Ebenfalls am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages brach in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Rankweil bei Feldkirch ein Brand aus. Ein Nachbar bemerkte das Feuer und verständige die Einsatzkräfte. Da auf Läuten und lautes Klopfen niemand die Türe öffnete, verschafften sich die Feuerwehrleute Zutritt zu dem Apartment. In der stark verrauchten Wohnung befanden sich keine Personen.

Brandursache war offensichtlich ein Adventskranz, dessen Kerzen beim Verlassen der Wohnung nicht gelöscht worden sind. Das Feuer hatte bereits auf Einrichtungsgegenstände übergegriffen und konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Brand 3: Küchenbrand in Hohenems

Kurz nach Mitternacht brach heute (27.12.21) in der Küche eines Wohnhauses in Hohenems ein Brand aus. Der 73-jährige Hausbewohner versuchte zuerst, das Feuer selbst zu löschen, was ihm größtenteils auch gelang. Grund für die Flammen war eine auf dem Herd vergessene Pfanne mit Öl. Die Feuerwehr Hohenems löschte die noch vorhandenen Glutnester. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Das Haus ist nach wie vor bewohnbar.