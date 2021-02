Vorzeitige Corona-Impfung: Massive Kritik an Feldkircher Bürgermeister

Wolfgang Matt hat sich bei einer Impfaktion im Seniorenheim Feldkirch gegen Corona impfen lassen - entgegen dem Impfplan. Die Rechtfertigung sorgt für Empörung.

Massive Kritik erntet der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt, weil er sich am Wochenende in einem Seniorenheim gegen Corona impfen ließ. Matt ist 65 Jahre alt und wäre laut österreichischer Impfstrategie noch nicht an der Reihe. Auch seine Kollegin Katharina Wöss-Krall (43 Jahre) aus Rankweil holte sich in einem Seniorenzentrum ihre erste Impfdosis ab. Beide gehören der ÖVP an. Die Empörung im Land ist groß, einzelne Kommentatoren und Politiker anderer Parteien fordern sogar ihren Rücktritt.