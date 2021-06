Wolf: Dutzende Schafe im Pinzgau gerissen

Im Salzburger Pinzgau sind rund 30 Schafe vermutlich durch Wölfe gerissen worden. Ist es ein Rudel?

Die toten Tiere sind an drei verschiedenen Orten im österreichischen Bezirk Zell am See gefunden worden, wie der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock am Montag mitteilte. Allein 20 tote Schafe wurden auf einer Alm in Rauris entdeckt.

Noch fehle bei allen Rissen eine Bestätigung, dass ein Wolf zugeschlagen hat. Die bisherigen Sichtungen ließen aber darauf schließen, sagte Stock. Der Wolfsexperte geht wegen der großen Distanz sowie der zeitlichen Nähe von drei verschiedenen Wölfen aus. Stock vermutet, dass es sich bei den Wölfen um Einzelgänger auf Wanderschaft handelt. Eine Rudelbildung schließt er aus.

