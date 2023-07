Deutscher stürzt bei Wanderung am Zahmen Kaiser ab und stirbt

Nahe Walchsee, am Zahmen Kaiser, bricht ein 62-Jähriger zu einer Wanderung auf. Zwei Tage später meldet ihn seine Tochter als vermisst.

10.07.2023 | Stand: 22:23 Uhr

Ein Deutscher Bergsteiger ist am Wochenende bei Walchsee in Österreich beim Wandern abgestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilt, hat die Tochter den 62-Jährigen am Sonntag, 9. Juli als vermisst gemeldet, nachdem dieser nicht von einer Wanderung zurückkehrte.

Demnach war der Mann am Freitag, 7. Juli, von seinem Wohnsitz in Deutschland aufgebrochen, um von Walchsee aus auf die Pyramidenspitze zu wandern. Nach der Vermisstenanzeige fand die Polizei das Auto des Mannes auf einem Parplatz in Walchsee. Wegen der Dunkelheit und des gefährlichen Terrains begannen die Beamten dann Samstagmorgen mit dem Sucheinsatz.

Wanderer stirb am Zahmen Kaiser bei Walchsee

Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe Kufstein und Kitzbühel suchten von der Pyramidenspitze aus sämtliche Wege und Rinnen ab, während ein Polizeihubschrauber die Suche aus der Luft unterstützte. Gegen 13.20 Uhr fanden die Einsatzkräfte im Hubschrauber dann eine leblose Person in steilem Gelände. Der Leichnam wurde per Tau geborgen und konnte identifiziert werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann seine Wanderung von der Pyramidenspitze aus in Richtung Kesselschneid fortgesetzt hat. Bei der GRatüberschreitung zum Roßkaiser stürzte der 62-Jährige dann aus bislang unbekannter Ursache etwa 150 Meter in wegloses, felsdurchsetztes GElände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

