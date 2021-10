Angeblich größter Waldbrand Österreichs ausgebrochen -Löscharbeiten gestalten sich schwierig

In Hirschwang in Österreich brennt ein großes Waldstück. 115 Hektar sind laut Medienberichten betroffen. Die Löscharbeiten gestalten sich offenbar schwierig.

27.10.2021 | Stand: 10:22 Uhr

Ein großes Feuer ist am Donnerstag in einem Waldstück in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d.R. ausgebrochen. Auch ein Mensch wurde bei dem Brand verletzt, berichtet das österreichische Nachrichtenportal vol.at.

Eine Fläche von 115 Hektar soll vom angeblich größten Waldbrand, den es je in Österreich gab, betroffen sein. Für die Einsatzkräfte seien vor allem die steile Hanglage und der Wind problematisch bei den Löscharbeiten.

Forstarbeiter bei Brand in Niederösterreich verletzt

Das Feuer sei bereits am Montag ausgebrochen und habe sich schnell ausgebreitet. Innerhalb von zehn Stunden waren offenbar schon über 100 Hektar Fläche betroffen.

Ein 51-jähriger Forstarbeiter wurde laut Bericht bei dem Feuer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Löscharbeiten in vollem Gang

Wie vol.at berichtet, ist der Brand noch nicht unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte schlugen Schneisen ins noch nicht betroffene Gebiet, um einen Feuersprung zu vermeiden. Außerdem wurden Falttanks aufgestellt, mit denen die Hubschrauber Wasser holten.

Auch am späten Dienstagnachmittag seien die Löschflüge noch in Gange gewesen. Diese sollen am Mittwoch fortgesetzt werden.

Weitere Meldungen aus Österreich lesen Sie hier.