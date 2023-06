Waldbrand in Tirol: Verursacher schnell gefunden

In den Brandenberger Alpen in Tirol hat ein 46-Jähriger geschnittene Kiefern angezündet. Das Feuer griff auf den Wald über. Das droht ihm nun laut Polizei.

27.06.2023 | Stand: 09:19 Uhr

Mit einem Löschhubschrauber und zu Fuß haben Einsatzkräfte am Montag einen Waldbrand in Tirol gelöscht. Laut österreichischer Polizei wurde das Feuer von einem 46-Jährigen in den Brandenberger Alpen verursacht.

Waldbrand in Tirol entstand wohl aus privatem Feuer

Auf 1530 Metern Höhe zündete der Tatverdächtige zwei Tage vor dem Brand geschnittene Latschkiefern an und ließ diese in drei Haufen auf Lichtungen abbrennen. Nach Polizeiangaben kontrollierte der Mann die Feuer am Sonntag noch einmal. Am Montag entstanden die Flammen dann aus Funkenfeuer aus dem noch bestehenden Glutnest.

Feuer in Alpen gelegt: Das droht dem mutmaßlichen Verursacher

Die Tiroler Feuerwehren brachten den Brand trotz mehreren Meter hohen Flammen und starkem Wind innerhalb weniger Stunden unter Kontrolle. Bei einem Brand in Vorarlberg hat die Feuerwehr vor Kurzem ganze zwei Tage gebraucht. Laut Polizei wurden keine Menschen verletzt. Der 46-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft angezeigt.

