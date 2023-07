Waldbrand an der Wiener Stadtgrenze: Großeinsatz für Feuerwehr

Zu einem Waldbrand an der Wiener Stadtgrenze sind am Sonntag 160 Feuerwehrleute ausgerückt. Flammen drohten auf Gebäude überzuspringen.

24.07.2023 | Stand: 05:26 Uhr

Großeinsatz wegen eines Wald- und Flurbrandes brandes in Gerasdorf und Seyring (Korneuburg in Niederösterreich) an der Wiener Stadtgrenze: 160 Einsatzkräfte waren am Sonntagnachmittag im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Der Rauch war kilometerweit zu sehen.

Die Helfer wurden kurz vor 14.30 Uhr verständigt. Anrufer, die auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) unterwegs waren, hatten den Brand bemerkt.

(Lesen Sie auch: Jahresvignette für Österreich lohnt sich ab 1. August nicht mehr)

Insgesamt stand laut Medienberichten eine Fläche in der Größe von 20 bis 25 Hektar in Brand. Teilweise waren auch schon Gebäude von den Flammen bedroht. Umgehend wurde mit den Schutz- und Löschmaßnahmen begonnen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Motorradfahrer stürzt auf der Planseestaße schwer